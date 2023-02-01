Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli kar ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği bildirilerek, “Yağışların bu gece (Çarşamba) Hakkari çevreleri ile Muş’un, Bitlis’in ve Van’ın güneyinde kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van 3, Hakkari 1, Bitlis ve Muş ise eksi 2 derece olması tahmin edilmektedir. Yağışların bu gece (Çarşamba) saatlerinde Hakkari çevreleri ile Muş’un, Bitlis’in ve Van’ın güneyinde kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinin ise yoğun kar yağışlı (20cm) olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde tipi, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın (30-50 km/sa) kar savrulmasına ve yağış esnasında tipiye sebep olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.