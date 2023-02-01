Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil direğe çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünü ve yanındaki 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yolda güvenlik önlemleri alan polis, geçişleri tek şeritten kontrollü sağlıyor.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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