Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tokat-Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Celalettin H. yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ve AFAD ekipleri otobüste sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada muavin Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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