Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 05:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir araç aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Kireçkuyusu mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünü ve yanındaki 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yolda güvenlik önlemleri alan polis, geçişleri tek şeritten kontrollü sağlıyor.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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