İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda terör propagandası yaptığı tespit edilen H.Y, Ö.K. ve M.Ö, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.