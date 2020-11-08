İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve ve Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, sahte içki ve kaçak tütünle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.