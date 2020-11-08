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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Büyükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AS 828 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Anıl Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden Anıl Sarı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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