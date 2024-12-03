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Türkiye
AA 03.12.2024 10:17

Sosyal medyadan kaçak silah ticareti yapan 55 zanlı yakalandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 55 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kaçak silah ticareti yapan 55 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Sosyal medya aracılığıyla silah kullanımını özendirdiği tespit edilen 55 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

110 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aramalarda 110 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 mermi, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucuyla sahte plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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