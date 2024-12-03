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Türkiye
AA 03.12.2024 09:23

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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