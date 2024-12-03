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Türkiye
AA 03.12.2024 07:28

Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki evde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.A., damadı H.B.K. ile damadın annesi D.K. ve damadın kardeşi S.K'yi silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi de darbetti.

Arbede sırasında evdekilerden biri, Ç.A'yı bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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