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Türkiye
DHA 03.12.2024 07:04

Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın kullandığı tıra yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası tır ve otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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