Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma doğrultusunda 5 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.