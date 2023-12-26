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Türkiye
AA 26.12.2023 11:06

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı

Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 bin 200 elektronik sigara, 1860 sahte alkol, 1850 kartuş, 300 likit, 39 bin boş makaron, 2 bin 270 puro, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 11 bin 200 doldurulmuş sigara, 56 bin sarma kağıdı, 1000 kilogram nargile tütünü, 1 sigara basım makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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