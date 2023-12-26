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Türkiye
İHA 26.12.2023 11:02

Van'da "Çin kestanesi" denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde piyasada bulunan ve insan sağlığına zararlı olan Çin kestanesi için aktar ve kuruyemişçilerde denetim yaptı.

Van'da "Çin kestanesi" denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde büyük şehirlerde sıkça rastlanan insan sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere neden olan Çin kestanesi için denetim yaptı.

Aktar ve kuruyemişçi ve kestanecileri gezen ekipler, satılan kestaneleri inceledi. Boyut ve yapısından şüphelenen kestanelere el konulurken, bazı kestaneler ise incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Yerel ve ulusal marketlerde de denetim yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi, ambalajları ve fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçen ve etiketsiz olan çok sayıda ürüne el konulurken, işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

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