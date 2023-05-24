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Türkiye
AA 24.05.2023 19:08

Sosyal medyada halka yanıltıcı bilgi yayan 34 hesaba soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun işlendiği ileri sürülen 34 sosyal medya hesabına ilişkin soruşturma başlattı.

Sosyal medyada halka yanıltıcı bilgi yayan 34 hesaba soruşturma

Başsavcılığın kurumsal elektronik posta adresine gönderilen iletide, bazı Twitter kullanıcılarının, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediğine dair ifadeler yer aldı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, şüphelilerin ve suç unsuru içeren paylaşımların tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazan savcılık, soruşturmaya konu hesaplarda inceleme yapılarak paylaşımların halen bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini, varsa diğer suçlara konu olabilecek paylaşımların tespit edilerek açık kaynak raporunun tanzim edilmesini istedi.

Savcılık ayrıca, paylaşımları yapan kişilerin açık kimlik bilgilerinin de tespit edilerek bilgilendirilmesini talep etti.

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