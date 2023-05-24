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Türkiye
AA 24.05.2023 19:05

İş yerinde patlama: 7 yaralı

Esenler'de oto LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerindeki patlamada 7 kişi yaralandı.

İş yerinde patlama: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Turgut Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde oto LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinde patlama: 7 yaralı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri iş yerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Bazı iş yerleri ile üç aracın da zarar görmesine yol açan patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin camlarının yere savrulduğu, iş yeri ve çevresindeki insanların uzaklaştıkları görülüyor.

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