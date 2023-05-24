Kocaeli'de 20 yaşındaki hastanın tek böbreğinden 101 taş çıkarıldı

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kontroller sonrası böbreğinde taş olduğu anlaşıldı.

20 yaşındaki hasta Yaman Tab, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi. 3 buçuk saatlik kapalı operasyonla böbreğinden 101 taş çıkarıldı.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmed Ömer Halat, tek böbreğin içerisinde 101 parça taşın oluşmasının nadir görülen bir durum olduğunu söyleyerek, "Ameliyatı perkütan nefrolitotomi yöntemiyle yaptık. Böbreğe oluşturduğumuz bir kanal sayesinde sırt bölgesinden bir santimlik kesi ile böbreğe ulaştık ve taşları oradan topladık" dedi.

"101 tane taş olduğunu tahmin edememiştim"

Sağlığına kavşan Tab, "Aslında doktor demişti bayağı bir taş var diye. 101 tane taş olduğunu tahmin edememiştim. Şu anda baktığımdan da yani şok oldum" ifadelerini kullandı.

"Su tüketimi başlıca önemli"

Uzmanlar böbrek rahatsızlıklarına karşı bol su içilmesini öneriyor.

Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Günde iki litre idrar çıkaracak şekilde sıvı aldığınızda taş oluşumunu yapılan araştırmalarda yüzde 50-60 civarında azaltıyor. Özellikle tuz ve şekerin de böbrekten kasımın altından sonra emilimine engel olduğu için bu da taş oluşumu tetikleyen faktörlerden biri. Dolayısıyla bunları da azaltırsak taş oluşumunu engelleyebiliriz" diye konuştu.