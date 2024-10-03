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Türkiye
AA 03.10.2024 15:35

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

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