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Türkiye
DHA 03.10.2024 14:32

Kocaeli'de tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, bir kısmı tereyağına emdirilmiş, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk ile 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Toplam 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi ifadelerinin ardından, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kocaeli Uyuşturucu
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