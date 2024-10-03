Diyarbakır'da 10 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608'inci Sokak'taki sitenin 10 katlı E blokunun giriş katındaki yangın merdivenlerinde bulunan kartonlar, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Duman kısa sürede üst katlara yayılırken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan bina sakinlerini tahliye etti bir yandan da alevleri söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

6 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.