Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigara likiti ve elektronik sigaranın depolanarak sosyal medya üzerinden satışının ve dağıtımının yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 bin 416 adet elektronik sigara likiti, 172 adet elektronik sigara, 10 bin 100 adet boş likit şişesi ve etiketi olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150 bin lira değerinde ürün ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bir şüpheli gözaltına alındı, hakkında işlem yapıldı.

Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Öte yandan, Manavgat ilçesinde bandrolsüz tütün ve makaron depolandığı, makaronlara basılan tütünlerin satışının ve dağıtımının yapıldığı bilgisiyle adrese yapılan operasyonda, 20 bin 400 adet boş makaron, 3 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 24 kilogram açık kıyılmış tütün, 26 paket 1'er kiloluk bandrolsüz tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheliye işlem yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]