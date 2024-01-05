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Türkiye
AA 05.01.2024 20:14

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Yakın çevrelerinden ponzi sistemiyle (yüksek kar vaadi) yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilen ve aylardır sırra kadem basan fenomen Talu çifti İstanbul'da yakalandı.

Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.

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