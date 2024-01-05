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Türkiye
AA 05.01.2024 19:01

Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 12 Aralık 2023 ile 3 Ocak 2024 arasında çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler Reyhanlı kara yolunda durdurduğu bir araçta ve ilçede bulunan bir garajdaki barakada yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 12'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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