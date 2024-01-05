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Türkiye
AA 05.01.2024 18:48

İstanbul'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Eyüpsultan'da, silah ve narkotik madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Ö. ile G.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da silah ve narkotik madde ticareti yapan 2 kişinin, suç unsurlarını ikamet ve iş yerlerinde sakladıklarını belirlemesi üzerine harekete geçmişti.

Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 adres ile Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan 1 adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, havadan da görüntü alarak şüpheliler E.Ö. ile G.Y'yi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, tabanca sürgüsü ve namlusu ile 8 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu

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Uyuşturucu Silah Kaçakçılığı
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