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Türkiye
AA 05.01.2024 17:25

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı.

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Yenişehir Havalimanı yakınında yaşanan sorun nedeniyle eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Vali Mahmut Demirtaş, olayın Bursa-Bilecik il sınırında Çiçeközü Mahallesi yakınında yaşandığını söyledi.

Eğitim uçağının acil iniş yaptığı bilgisinin verilmesinin ardından ekiplerin hemen bölgeye ulaştığını belirten Demirtaş, hafif yaralanan kişinin sağlık durumunun hastanede takip edildiğini dile getirdi.

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