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Türkiye
DHA 05.01.2024 16:44

Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde öldürdü

Tunceli'de, yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisini evinin önünde bekleyip, av tüfeğiyle öldüren şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesi Karsan köyünde meydana geldi. Kaya Doğan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Gündüz Çelik’in çalışmak için gittiği yurt dışından döndüğünü öğrendi. Doğan, Çelik’in evinin önünde beklemeye başladı.

Otomobille evinin önüne gelen Çelik’i gören Kaya Doğan, onu araçtan silah zoruyla indirerek av tüfeğiyle vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Gündüz Çelik’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Jandarma ekiplerinin gözaltına alındığı Kaya Doğan’ın işlemleri sürüyor.

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