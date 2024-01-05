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Türkiye
AA 05.01.2024 17:46

Durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyenı otomobil, "durak" tabelası asılı direğe ve burada bekleyenlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma ve Hüseyin Keser çiftinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Keser çiftinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişinin kaza sonrası yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı gören Yılmaz Hatunana, gazetecilere, kazanın hemen sonrası yaşananlara şahit olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden çiftin bir esnaf arkadaşının akrabası olduğunu belirten Hatunana, "Kaza sonrası kasaplık yapan arkadaşımızın yanına gitmiştik. Durakta bir kaza olduğunu ve yaşlı bir çiftin vefat ettiğini söyledik. Arkadaşımız da kaza yerine geldiğinde ölen kişilerin kayınvalidesi ve kayınpederi olduğunu öğrendi" diye konuştu.

Durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, "durak" tabelası asılı direğin yanında 3 kişinin beklediği ve hızla gelen bir aracın direğe ve yolculara çarptığı görülüyor.

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