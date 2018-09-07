Son bir haftada 4'ü sözde lider 62 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

31 Ağustos-06 Eylül 2018 tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda, Biri Kırmızı Listede yer alan 'Bager Andok' kod adlı Fatih Özden olmak üzere 4 sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 22 ve yurt dışında 40 olmak üzere toplam 62 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 17 adet piyade tüfeği, 1 adet AT-5 tanksavar füzesi,1 adet 107 mm’lik çok namlulu roket atar (ÇNRA) namlusu, 27 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile çok miktarda hafif silah mühimmatı, 16 adet el bombası, bir adet termal kamera, üç adet telsiz, 285 kg amonyum nitrat ve 2 bin 300 kg, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacak patlayıcı madde ele geçirildi, 19 adet EYP imha edildi. Operasyonlarda 19 el yapımı patlayıcı da imha edilirken, bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 51 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 179 bin kök kenevir ve 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 241 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 265 mayın ve bin 395 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 41 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Kaynak: TRT Haber