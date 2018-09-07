Belediye başkanları makam aracı yerine bisiklet kullanıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, dört ay önce makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Bu akıma öncülük eden Aydın'a ilk destek Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den geldi.

Diğer belediye başkanlarına örnek oldu

İki başkan bisikletle Zeytinburnu sokaklarını turladı.

"Sağlıklı yaşam ve aynı zamanda kolay ulaşım nasıl olacak? Bisikletle olacak" sözleriyle yola çıkan Murat Aydın diğer belediye başkanlarına da örnek oldu.

"Siyasetçilere tavsiye ediyorum"

Makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları söyledi:

"Kırşehir'de şehir merkezinde bisiklet yollarını tamamladık. Bu hafta pazartesi itibarıyla, başta ben sonra da bütün personelimiz şehirde bisikleti zorunlu hale getirdik. Bisiklet kullanmak benzin yakmıyor. Bizim yağları yakıyor. Siyasetçiler için de bir faydası halkla daha fazla temas ediyorsunuz. Arabayla geçip gitmek var bir de bisikletle herkese selam vererek, konuşarak, dokunarak gitmek var. Onun için siyasetçilere tavsiye ediyorum."

Aydın, bin 300 kilometre yol kat etti

İki başkan Zeytinburnu'nda onlarca bisikletliyle pedal çevirdi. İkili, 10 kilometre boyunca Zeytinburnu sokaklarını dolaştı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bisikletle bugüne kadar bin 300 kilometreye yakın yol kat etti. 35 bin 560 kalori yaktı, 89 litre yakıt tasarrufu sağladı.

Bisiklet turu sonunda etkinliğe katılanlara, çekilişle bisiklet ve bisiklet ekipmanları hediye edildi.

Kaynak: TRT Haber