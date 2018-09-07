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FETÖ'den aranan avukat yakalandı

İstanbul ve İzmir'deki FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Bank Asya'nın eski avukatı, Denizli'de yakalandı.

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FETÖden aranan avukat yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçtakilerin kimliklerini kontrol etti.

Kimlik kontrolü sırasında İstanbul ve İzmir'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen avukat Yasin P. gözaltına alındı.

KHK ile kapatılan Hukuk Bilimleri Araştırma Derneği üyesi ve FETÖ'nün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya'nın eski avukatı olan zanlının, örgüt hiyerarşisinde üst konumda bulunduğu belirtildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, İstanbul, fetö, Bank Asya, avukat
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