Kocaeli'de 800 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy düzenlediği basın toplantısında, 7 Ağustos'ta Kocaeli Körfez'de bir limanda düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgileri açıkladı.

Aksoy, Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda kokain maddesinin yurt içine sokulmaya çalışılacağı bilgisine ulaşıldığını söyledi.

Aksoy, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Ağustos tarihinden itibaren takip edilmeye başlanan geminin 8 Ağustos günü 01.00 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan bir limana yanaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bahse konu gemiden limana indirilen konteynerlerin X-ray cihazıyla taramaları yapılmış ve konteynerin birinde alınan görüntülerde farklı yoğunluklar olduğunun tespit edilmesi üzerine konteynerin mührü kırılarak kapakları açılmış ve içinde sanayi tipi adlandırılan çuvallar olduğu, çuvallar incelendiğinde ise kimyasal zehirli ve keskin kokulu bir madde olan ferro silikon maddesiyle dolu oldukları görülmüştür. Ferro silikon maddesinin keskin kokusu nedeniyle çuvallar içerisinde bulunan kokain maddesini narkotik köpeğinden gizlemek amacıyla özellikle seçildiği anlaşılmıştır ancak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü emrinde görevli Vira isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada çuvallarda uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir."

Vali Aksoy, narkotik köpeği Vira'nın verdiği tepki üzerine çuvalların boşaltıldığını anlatarak, "Ferro silikon maddesi içine gizlenmiş spor çantalar içerisinde itinayla paketlenmiş 1 kilogramlık paketler halinde 800 kilogram kokan ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kokain maddesine imha edilmek üzere el konulmuştur. Faillerinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Güney Amerika'dan yola çıkan söz konusu geminin, 8 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptığı açıklandı.

Kaynak: AA