Türkiye
Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı08 Kasım 2019 Cuma 18:13 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 18:15
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığını, iki göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı.
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 1-7 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 34 olayda, 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA