Türkiye

Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı

08 Kasım 2019 Cuma 18:13 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 18:15

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığını, iki göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı.

[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]