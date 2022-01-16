Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 05:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şömineden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de, 3 katlı apartmanın çatı katında şöminenin bacasından çıkan yangın, hasara neden oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında Necmi Yardımcı'ya ait dairede yangın çıktı.
Şöminesinin bacasının tutuşması sonucu başlayan yangın, daireye sıçradı. Ev halkının yangını fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Yangın çıkan binadaki kişiler evlerini tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Daire ise kullanılmaz hale geldi.
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