Terör onları gurbette yakaladı, ekmek parası için gittikleri Somali'den cenazeleri geldi. 2 işçi memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

67 yaşındaki ustabaşı Turan Sevi, yakınlarına son kez göreve gidiyorum demişti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki evine helallik için götürülen tabutuna kızları da omuz verdi. 3 çocuk ve 6 torun sahibi Sevi'nin cenazesi, namazın ardından Umurlu Çarşı mezarlığına defnedildi.

Aynı saldırıda yaşamını yitiren iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan ise 48 yaşındaydı. Mehmet Kaplan için Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camii'nde, cenaze namazı kılındı. 3 çocuk babası Kaplan, namazın ardından Honaz ilçesindeki Emir Azizli Mezarlığına defnedildi.

Cumartesi günü, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda

Mehmet Kaplan ve Turan Sevi ile birlikte 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber