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Türkiye
AA 05.06.2024 13:50

Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Amasya'da bir ilkokulda öğretmen, soluk borusuna sakız kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Fatih İlkokulunda görevli öğretmen Songül Kanar, 3'üncü sınıf öğrencisi Metin Aydın'ın sınıfta nefes almakta zorlandığını fark etti.

Soluk borusuna şekerli sakız kaçan öğrencisinin yanına giden Kanar, Heimlich manevrasını uyguladı. Kanar'ın müdahalesinin ardından Aydın'ın nefes alması normalleşti.

Öte yandan öğretmeninin Aydın'a Heimlich manevrasını uyguladığı anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

"İyi ki eğitim almışım"

Kanar, gazetecilere, halen olayın şokunu yaşadığını ancak öğrencisini kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yakın zamanda ilk yardım eğitimi aldığını belirten Kanar, "İyi ki eğitim almışım, herkese de tavsiye ediyorum almasını. Öğrendiğim manevrayı yaptım. Bunu, evde iki çocuğum var, onlar için de öğrenmiştim. Ara ara da izliyorum ilk yardım videolarını. 'Başıma gelir' diyordum ama o gün bugünmüş. Halen çok heyecan, duygu karışıklığı yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Aydın ise sakızı çiğneyeceği sırada boğazında kaldığını anlatarak, "Hemen çöpe doğru koştum, kusacaktım ama kusamadım. Öğretmenim beni kurtardı, karnıma vurdu, ondan sonra çıkardı, kustum az." dedi.

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Amasya Eğitim Öğretmen
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