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Türkiye
AA 03.01.2025 18:14

SOLOTÜRK, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Mersin semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteriyi, alandan Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetti.

Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine etti.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ekiplere gösteriden dolayı teşekkür etti.

SOLOTÜRK, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

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