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Türkiye
AA 26.11.2024 18:05

SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gökyüzünü süsledi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şehitler diyarı Çanakkale semalarındaki gösteri ilgiyle izlendi.

Çanakkale semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteride, uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ile Binbaşı Erhan Aydemir görev aldı.

Sunumunu SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen'in icra ettiği, müzikte SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı'nın yer aldığı etkinliği ellerinde Türk bayrakları ile ilgi ve heyecanla izleyen Gelibolulular, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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