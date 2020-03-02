Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokaktan bank çalan 2 hırsız yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yayla Mahallesi 1603. Sokak'ta bulunan 5 bankın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, C.K ve N.S.K'yi yakaladı.
Hırsızlık anının yansıdığı iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokaktaki bankları arabaya taşıdıkları görülüyor.
İfadelerinde, işlettikleri çay ocağının önüne koymak için bankları aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: ıspartaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 22:01
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