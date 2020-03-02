Haber Giriş: Kaynak: AA
Çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki İbadullah Camisi yanında bulunan 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, çatıdaki demir korkuluğun kırılmasıyla park halindeki 3 aracın üzerine düştü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlar hasar gördü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Bitlis tatvan kar kütlesiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 21:57
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