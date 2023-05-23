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Türkiye
İHA 23.05.2023 04:18

Sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü

İstanbul Küçükçekmece’de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düştü.

Sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü
[Fotograf: İHA]

İddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı.

Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Camdan düşen genç Irmak Bayar’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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