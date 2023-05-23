Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2023 00:47

Sinop’ta sağanak etkili oldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Sinop’ta sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde etkili oldu.

Boyabat ilçesinde yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı.

Taşkın dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince bölgedeki vatandaşlar bulundukları yerden alınarak ilçe merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, burada gazetecilere, yağışla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şimdilik kendilerini yurda yerleştirdik, giysilerini verdik. Gerekli önlemler alınıp, güvenli ortam sağlanıncaya kadar misafir edeceğiz. Can kaybımız yoktur, Sadece bir vatandaşımızı yüksek tansiyon sebebiyle ambulansla hastaneye ulaştırdık." diye konuştu.

ETİKETLER
Sinop Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:19
İran'dan Riyad'a büyükelçi ataması
00:18
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı
00:22
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi tamamlandı
23:30
TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin kişi ziyaret etti
23:23
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
23:20
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den hastane odasından paylaşım
Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor
Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ