Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Şirinköy Caddesi üzerinde Hüseyin E, aracı ile seyir halindeyken polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kısa süreli bir kovalamacanın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi binası önünde yakalandı.

Yakalanan Hüseyin E, bir süre polisin uzattığı alkometreyi üflememek için direndi. Ardından ikna edilerek alkol testi yapılan şahıs 368 promil alkollü çıktı.

Sürücünün ehliyetine 100 puan cezai işlem uygulanırken ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamak suçundan toplamda 4 bin 144 lira ceza kesildi.

Sürücü alkollü olduğundan dolayı aracı çekici yardımı ile otoparka götürüldü.