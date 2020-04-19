Haber Giriş: Kaynak: AA
Babasıyla tartıştı, kombiyi söküp balkondan aşağıya attı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babası ile tartışan kişi, evindeki kombiyi söküp balkondan aşağıya attı.
Değirmenönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Ü.U.K, borç para istediği babası ile telefonda tartıştı.
Sinirlenen Ü.U.K, birinci kattaki evinin balkonunda çalışır durumdaki kombiyi sökerek aşağıya attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doğal gaz vanasını kapatıp gaz akışını kesti.
Boşa akan suyun vanasını da kapattıran polis ekipleri, Ü.U.K'yı çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı.
Etiketler: denizli kombi merkezefendiSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:53
Son Haberler
- 23:10
- 23:37
- 23:36
- 23:11
- 23:27
Sıradaki Haber
Koronavirüsü yenen yaşlı adama halaylı uğurlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz