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Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Akmescit Mahallesine giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Mahallede yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Mahallelinin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.
Bünyan Belediyesi ekipleri de mahalleye giden yolları kapatma çalışmalarına başladı.
Etiketler: Mahalle koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:16
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