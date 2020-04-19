Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 tedbirleri kapsamında bazı yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ve mevcut uygulamalarda da güncelleme yapılması konularını görüştü.

Toplantıda, il merkezindeki halk pazarı alanında salı, cuma ve pazar günleri, Esenler Mahallesi'ndeki alanda ise cumartesi günü pazar kurulması kararlaştırıldı. Kepez beldesinde ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri pazar kurulmasına karar verildi.

Pazar kurulacak günlerde pazar alanlarında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sağlık önlemleri uygulanacak. Tüm alanlar Pazar Yerleri Gözetim ve Denetim Ekipleri tarafından denetlenecek.

Pazarlar saat 20.00'ye kadar açık tutulacak.

Ramazan pidesi satışı saat 19.00 itibarıyla sonlanacak

Ramazan ayı tedbirleri kapsamında da vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyacağı şekilde yapılması planlanan pide satışının saat 19.00 itibarıyla sonlandırılmasına karar verildi.