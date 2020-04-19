Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den kalkan uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.

Ağrı'ya getirilen vatandaşlardan Mehmet Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi istekleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Üniversite öğrencisi Dilara Arslan da Bursa'da yaşadığını ancak asıl memleketi Ağrı'ya bu şekilde gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.