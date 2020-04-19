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İkinci kez tavla oynarken yakalanan kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde site bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan Soner K'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle 392 lira ceza verildi. Soner K'nın dün de yine aynı nedenle ceza aldığı öğrenildi.
Polis ekibi, Karacasu Ferhuş Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye attı.
Bir sitenin bahçesinde tavla oynayan iki kişi polisi görünce telefonunu ve tavla takımını bırakarak kaçtı.
Polis, telefonun sahibinin bulunması için megafonla anons etti. Mahalle muhtarı Ali Özdemir'in bilgisine başvurulması üzerine cep telefonunun sahibinin Soner K. olduğu belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 392 lira ceza verilen Soner K'nin, dün de yine aynı nedenle ceza aldığı öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş DulkadiroğluSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 18:09
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