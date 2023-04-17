Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada

Merkez Nilüfer ilçesinde bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförü uyuyakaldı.
Kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak tarlaya girdi. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi.
Kazada, karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması olası bir facianın önüne geçti. Hafif yaralan yolcular hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi .
Yolcuların ölümden döndüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.