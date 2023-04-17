Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.04.2023 10:51

İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 131 şüpheli adliyede

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 131 şüpheli adliyede

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

103 eylem tespit edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Barış Boyun yönetiminde hareket ettiği, soruşturma süresince meydana gelen eylemleri Boyun'un para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı veya üçüncü şahısları azmettirdiği belirlenmişti.

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 131 gözaltı
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 131 gözaltı

Eylemlerin bir kısmının uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği anlaşılmış, suç örgütünün Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın, Kağıthane'deki silahlı çatışma arasında kalan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan'ın, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında Yasin Keskin'in, Şişli'de Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç ile Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araçlar ve motosikletlerle 103 eylem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince 14 Nisan'da şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 131 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62. kumar operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirildi
11:45
Kazakistan'ın yeni dil politikasında Latin alfabesi vurgusu
11:45
ABD savaş gemisi, Çin'in askeri tatbikatının ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
11:40
İspanya Sudan'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
11:42
Vücuduna 3 kilo uyuşturucu sardı, otobüste yakalandı
11:48
Türkiye'den gövde gösterisi: TCG Anadolu, Karadeniz'i turlayacak
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
FOTO FOKUS
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ