Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Fabrikada çalışan Havva Bodur, vardiya sonunda Hafsa Sultan Mahallesi 4745 Sokak'taki evine geldiğinde, sobanın yanında uyuyan kızı Şehrinaz Bodur'u baygın halde buldu.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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